شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرفع الحمل البدنى فى المران المسائى استعدادا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو فريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى مرانهم المسائي استعدادا لاستئناف مشوارهم بمسابقة الدورى المحلى بعد انتهاء فترة التوقف الدولي بمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل .

وكان فريق الدراويش قد أدى مرانه الصباحى ضمن سياسة الجهاز الفنى لرفع الحمل التدريبي قبل لقاء الجمعةامام الزمالك باستاد الإسماعيلية،ضمن الجولة الرابعة بمسابقة الدورى المحلى.

وخصص الارجنتينى “براون ” المدير الفني للاسماعيلى فقرة اهتم بها بالنواحي بالتكتيكية ، أبرزها التحول السريع من الحالة الدفاعية للهجومية والتسديد بعيد المدى.

بدأ المران بتدريبات بدنية خفيفة قبل أن يقوم الجهاز الفني للاسماعيلى بتقسيم اللاعبين لمجموعات تدربوا خلالها على لعب الكرة من لمسة واحدة وتحت الضغط بجانب كيفية ترجمة العرضيات إلى أهداف.

وتألق حراس المرمى خلال التدريبات التى اقيمت إشراف سيد توفيق..واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات من أجل اصلاح الأخطاء ومنحهم التعليمات الفنية.

المران شهد حضور خالد الطيب عضو مجلس إدارة النادى الاسماعيلى بجانب أعضاء اللجنة الفنية حماده المصرى ومحمود حسن وأشرف خضر.