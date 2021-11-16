شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتفل بميلاد السير مجدى يعقوب: عيد ميلاد سعيد لملك القلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل نادى الزمالك، بعيد ميلاد ملك القلوب وطبيب القلب العالمى السير مجدى يعقوب، الذى يكمل اليوم 86 عاما، حيث إنه مواليد 16 نوفمبر عام 1935، متمنين له عيد سعيدا.

ونشر حساب تويتر لنادى الزمالك، صورة للطبيب العالمى، صحبها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد لعضو شرف نادى الزمالك، ملك القلوب السير مجدى يعقوب".





ولد الجراح العالمى مجدى يعقوب فى يوم 16 نوفمبر عام 1935، حيث أكمل عامه الـ86 اليوم، لذا يرصد ”الخليج 365” فى عيد ميلاد ملك القلوب حقائق فى حياته المهنية، ومنها:

- تخرج ملك القلوب فى كلية الطب جامعة القاهرة عام 1957.

- غادر مصر عام 1964 وبدأ حياته المهنية فى أحدث المستشفيات فى إنجلترا.

- 1974 أصبح فى هذا العام ملك القلوب أول طبيب فى نيجيريا يجرى جراحة القلب المفتوح.

- ترأس مجدى يعقوب عام 1980 برنامج زراعة القلب فى مستشفى هارفيلد بإنجلترا.

- 1986 تم تعيينه أستاذا فى المعهد الوطنى للقلب والرئة فى جامعة إمبريال كوليدج العريقة فى لندن.

- يعتبر الدكتور مجدى يعقوب رائدا من رواد عمليات زراعة القلب على المستوى العالمى.

- يعد من أفضل أطباء القلب فى العالم الذى طور تقنيات جديدة ورائدة فى مجال جراحة القلب لدى المرضى الذين يعانون من مشاكل قلبية عند الولادة.

- تقاعد ملك القلوب عن العمل الوظيفى فى عام 2001، وكرس وقته لمنظمة "سلسلة الأمل" الخيرية التى أسسها فى عام 1995 والتى تهتم بالأطفال فى مناطق الصراعات فى الدول النامية والذين يعانون من أمراض قلبية.

- افتتح الدكتور مجدى يعقوب عام 2009 مركز أسوان للقلب.