شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسين عقب أول مشاركة مع المنتخب المصرى: الفرصة مابتجيش كل يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى أحمد ياسين مدافع فريق البنك الاهلى و منتخب مصر سعادتة بالانضمام الى الفراعنة والمشاركة في مباراة اليوم أمام الجابون قائلا " بحمد ربنا على المشاركة وفرصة المنتخب مابتجيش كل يوم " .

وأضاف أحمد ياسين خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت :"أعمل الآن على التواجد دائما بالمنتخب المصرى واللعب بشكل جيد في المباريات القادمة للانضمام مرة أخرى الى معسكر الفراعنة.

فاز منتخب مصر على منتخب الجابون 2 / 1 في اللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة للمباراة الفاصلة لكأس العالم 2022 بقطر، ليرتفع رصيد المنتخب للنقطة 14 معززًا بهم تصدره للمجموعة ويتأهل عن المجموعة، بينما يتوقف رصيد الجابون عند النقطة السابعة .

أحرز أهداف منتخب مصر محمد مجدى أفشه من ضربة جزاء في الدقيقة 4 ، ثم هدف عكسي في الدقيقة 74 لمدافع الجابون يوهان أوبيانج ، بينما أحرز هدف الجابون جيم ألفينا في الدقيقة 54.