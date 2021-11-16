شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرى والمثلوثى وبن شرقى يصلون غدًا القاهرة للانضمام للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر وصول الثنائي التونسي سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة في الثالثة والربع عصر غد الأربعاء عقب الانتهاء من مباراة منتخب تونس أمام زامبيا في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم المقرر لها مساء اليوم.

فيما سيصل المغربي أشرف بن شرقي إلى القاهرة في الساعة السابعة مساء غدٍ عقب الانتهاء من مباراة منتخب بلاده أمام غينيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ومن المنتظر أن يتوجه الثلاثي إلى الإسماعيلية فور وصولهم إلى القاهرة للانتظام في معسكر الفريق استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وطلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، من معاونيه إعداد تقريرًا عن اللاعبين الدوليين بالفريق الأبيض مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولية، ومعرفة حالة كل لاعب فى المعسكر المقبل خلال تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويرغب كارتيرون فى الوقوف على حالة كل لاعب دولي سواء شارك أم كان احتياطيًا أو شارك على فترات، ومستواه من الناحية الفنية والبدنية، قبل الانضمام لصفوف الفريق.