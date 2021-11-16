شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مشاهد تزين فوز المنتخب الوطنى على الجابون فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت 3 مشاهد الأضواء في مواجهة منتخب مصر أمام الجابون التي أقيمت اليوم الثلاثاء، في إطار ختام تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم المقرر لها 2022 فى قطر.

وفاز منتخب مصر على منتخب الجابون 2 / 1 فى اللقاء الذى أقيم بإستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة للمباراة الفاصلة لكأس العالم 2022 بقطر، ليرتفع رصيد المنتخب للنقطة 14 معززًا بهم تصدره للمجموعة ويتأهل عن المجموعة، ينما يتوقف رصيد الجابون عند النقطة السابعة.

وخطفت 3 مشاهد الأضواء خلال مباراة اليوم في التقرير التالى..

دعم ذوى الاحتياجات الخاصة

حرص محمد صلاح ومحمد الننى ومصطفى محمد على دعم فريق الغناء من ذوى الاحتياجات الخاصة قبل انطلاق مباراة الفراعنة مع الجابون، في لقطة نالت إشادة الجميع بعد رفع معنويات أصحاب الهمم.

احتفال أفشة

احتفل محمد مجدى أفشة بهدف منتخب مصر الأول على طريقة النظارة، وهو الاحتفال الذى حاول الجماهير تفسيره فمنهم من ذهب إلى الاحتفال المعتاد لمروان محسن، وهناك من ذهب إلى أن أفشة يشير إلى أنه يركز في المباريات ولا يرى الانتقادات، لكن اللاعب أوضح أنه خاصة بالإعلامى إبراهيم فايق الذى أكد له أنه سيسجل فى الجابون وطلب منه الاحتفال بهذا الشكل.

شارة الكابتن بين فتحى وصلاح

آخر اللقطات الجميلة التي شهدها اللقاء، هو قيام أحمد فتحى بمنح محمد صلاح شارة الكابتنة فور نزوله في الشوط الثانى، لينهى على كل الشائعات التي تظهر بين الحين والآخر حول غضب الجوكر من سحب الشارة منه لصالح محمد صلاح.