منافس منتخب مصر المحتمل في مرحلة حسم التأهل لكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

انتهت مباريات مرحلة المجموعات من التصفيات الأفريقية لكأس العالم 2022، والتي شهدت تواجد منتخب مصر بين عشرة منتخبات متأهلة إلى المرحلة النهائية.

المنتخبات العشرة المتأهلة هي مصر، السنغال، الجزائر، تونس، المغرب، نيجيريا، غانا، الكاميرون، مالي والكونغو الديمقراطية.

وسيتم تقسيم المنتخبات العشرة إلى تصنيفين، بناء على التصنيف الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث سيلتقي كل فريق من التصنيف الأول مع منافس من الثاني ذهابًا وإيابًا، بناء على قرعة سيتم إجراءها لاحقًا.

ولم يعلن الاتحاد الدولي عن موعد قرعة الدور الختامي للتصفيات الأفريقية، كما لم يحدد أي تصنيف سيتم الاستناد له لتحديد المواجهات الخمس الحاسمة.

تقارير صحفية مغربية كانت قد أشارت في وقت لاحق إلى أن القرعة ستقام منتصف شهر ديسمبر المقبل، أثناء إقامة مباريات كأس العرب التي ستنطلق في قطر.

وفي حالة إقامة القرعة في ديسمبر، فإنه سيتم الاستناد إلى تصنيف شهر نوفمبر الصادر من فيفا، والذي يضع المنتخب المصري في التصنيف الثاني.

وفي هذه الحالة سيكون تصنيف المنتخبات قبل القرعة كالتالي:

التصنيف الأول: السنغال - الجزائر - المغرب - تونس - نيجيريا.

التصنيف الثاني: مصر - الكاميرون - مالي - الكونغو الديمقراطية - غانا.

إلا أن الإعلان الرسمي من فيفا بموعد القرعة والشهر الذي سيستند إلى تصنيفه في القرعة قد يغير من التصنيف الذي سيتم الاعتماد عليه.

وفي حالة إقامة القرعة في نهاية ديسمبر، أو خلال يناير أو فبراير المقبلين، فإنه من الوارد أن يتم الاعتماد على أحد التصنيفات الصادرة في نفس الثلاثة أشهر.

هذه الحالة ستشهد اختلافًا في التصنيف بشكل مؤكد، إذ سيتم إضافة النقاط الخاصة بمباريات كأس العرب -نظرًا لتنظيمها تحت شعار فيفا-، مع احتمالية إضافة نقاط مباريات كأس أمم أفريقيا أيضًا.