بالفيديو.. علي معلول يسجل لتونس أمام زامبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سجَّل علي معلول، ظهير أيسر منتخب تونس، الهدف الثالث لمنتخب بلاده أمام نظيره الزامبي، في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

جاء هدف لاعب الأهلي في الدقيقة الـ43 من عمر اللقاء من تسديدة رائعة، لينهي الشوط الأول بتقدم تونس بثلاثية نظيفة أمام زامبيا.

ويجلس ثنائي الزمالك حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري على مقاعد البدلاء.

وبهذه النتيجة، ستتأهل تونس إلى الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم، حيث يسعى نسور قرطاج لتحقيق الفوز من أجل الاستحواذ على المركز الأول في المجموعة.

يُذكر أن تونس تتصدر مجموعتها بفارق الأهداف عن غينيا الاستوائية صاحبة المركز الثاني ولكل منهما 10 نقاط، بينما تحتل زامبيا المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وتتذيل موريتانيا الترتيب برصيد نقطة واحدة.