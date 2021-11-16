أفشة: بطولات المنتخب لها مذاق مختلف عن الأندية.. وأغضب لعدم مشاركتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف محمد مجدي "أفشة" لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، عن أمنيته في التتويج ببطولة مع منتخب بلاده، رغم فوزه بالعديد من الألقاب مع النادي الأهلي.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" قال أفشة :"مهما حققت بطولات مع النادي، يظل التتويج مع منتخب مصر لها مذاق خاص، رأينا ماذا حدث مع المنتخب الذي حقق ألقاب منذ 2006، هذه البطولات تظل مدى الحياة".

وشارك أفشة مع منتخب مصر في مباراته الختامية في مرحلة المجموعات بتصفيات كأس العالم وسجل هدفا في فوز فريقه (2-1) على الجابون في استاد برج العرب.

وأضاف أفشة :"كان من المهم أن نفوز ونقدم مباراة جيدة، الأداء ليس في أفضل حال، لكن الفوز مهم لكي تعرف المنتخبات الأخرى أننا فزنا قبل المرحلة الفاصلة".

وأنهى أفشة :"لا توجد أي مشاكل بيني وبين أي شخص سواء في النادي أو المنتخب، لست من هواة المشاكل، أغضب عندما لا أشارك، لكن ردي دائما يكون بالعمل داخل الملعب وليس بالكلام".