شاهد فيديو اهداف مباراة عمان واليابان في إياب تصفيات كأس العالم 2022، التي استضافها مجمع السلطان قابوس بالعاصمة العُمانية مسقط اليوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر 2021، ضمن الجولة السادسة من المجموعة الآسيوية الثانية.

سقط المنتخب العماني في خسارة موجعة على ملعبه أمام الكومبيوتر الياباني، ستقلص بالضرورة من فرصه في احتلال المركز الثالث المؤهل إلى الملحق الآسيوي.

ولم يصمد منتخب سلطنة عمان خلال الدقائق العشر الأخيرة من اللقاء حيث استقبلت شباكه لهدف في الدقيقة 81 عن طريق ايتو، بعدما بسط الفريق سيطرته بالطول والعرض على معظم فترات المباراة.

وتقدم منتخب اليابان إلى المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة بعد فوزه على منتخب عمان، وحصده للفوز الثالث على التوالي، لينجح في استغلال تعادل استراليا مع الصين لحساب نفس الجولة بنتيجة 1/1.

وغلب الحذر على كلا الفريقين خلال الشوط الأول المنتهي بالتعادل السلبي، وكان منتخب اليابان الأكثر حذرًا بالانكماش في الخطوط الخلفية معظم الوقت، معتمدًا على الهجمات المضادة في تهديد مرمى منتخب عمان بقيادة مهاجم ليفربول مينامينو، لكن دون جدوى.

وهدد منتخب عمان الدفاع الياباني بفضل تحركات عصام الصبحي في العمق، وتقدم زاهر الأغبري وأرشد العلوي على طرفي الملعب بمساعدة من الظهيرين علي البوسعيدي وأمجد الحارثي.

واستمر الوضع كما هو عليه خلال الشوط الثاني من المباراة، بتفوق ميداني وفني من جانب المنتخب العماني، وتراجع من جانب اليابان، إلى أن جاءت فرصة الكومبيوتر للانقضاض على الخناجر بهجمة مباغتة في الدقيقة 81.

وقاد لعبة الهدف الوحيد لليابان اللاعب «ميتوما» من على الرواق الأيسر قبل أن يرسل عرضية نموذجية اصطادها لاعب راسينج جينك البلجيكي «إيتو» بلمسة ساحرة بعد هروبه من رقابة المدافع رقم 17 “البوسعيدي”.

شاهد فيديو اهداف مباراة عمان واليابان الاياب