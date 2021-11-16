نتيجة مباراة سوريا وايران في إياب تصفيات كأس العالم 2022..أسود فارس يحافظون على الصدارة

تعرف على نتيجة مباراة سوريا وايران في إياب تصفيات كأس العالم 2022، عن قارة آسيا، بالمرحلة النهائية، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 16-11-2021.

حافظ منتخب ايران على صدارته لترتيب المجموعة الاولى بعد فوزه على سوريا بثلاثية بيضاء، على ستاد الملك عبدالله الثاني في عمان، ضمن الجولة السادسة في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً فازت الإمارات على لبنان 1-0 على ستاد صيدا الدولي، وكوريا الجنوبية على العراق 3-0 على ستاد ثاني بن جاسم في الدوحة.

وعزز منتخب إيران صدارة ترتيب المجموعة الاولى برصيد 16 نقطة من ست مباريات، مقابل 14 نقطة لكوريا الجنوبية و6 للإمارات و5 للبنان و4 للعراق ونقطتين لسوريا.

كانت الأفضلية للمنتخب الإيراني منذ بداية اللقاء، لكن نظيره السوري كان البادئ بالوصول إلى المرمى عبر مهاجمه البارز عمر السومة الذي لعب برأسه كرة تصدى لها بنجاح الحارس أمير عابد زاده في الدقيقة الثامنة.

ورد عليه أحمد نورالله في الدقيقة 17 عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

وبدت محاولات المنتخب الإيراني أكثر خطورة حينما سدد أوميد نور عفكان كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس خالد الحاجي عثمان في الدقيقة 24.

وأثمر الضغط الإيراني عن تسجيل هدف التقدم عن طريق المهاجم سردار أزمون الذي انفرد بالمرمى وسدد الكرة في الشباك في الدقيقة 33.

واحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لإيران بعد أن لمس قائد سوريا عمر السومة الكرة بيده، وتقدم لتنفيذها بنجاح إحسان حاج صافي في الدقيقة 42.

وحاول محمود المواس أن يقلص الفارق للسوريين لكن تسديدته القوية ارتدت من العارضة (43) لينتهي الشوط الأول بتقدم إيران 2-0.

في الشوط الثاني كاد أزمون يضيف الهدف الثالث بعد أن تلقى تمريرة عرضية من زميله وحيد أميري لكنه أطاح بها فوق العارضة في الدقيقة 63، أتبعه أحمد نور بتسديدة علت العارضة بقليل في الدقيقة 70.

وحاول محمود المواس تقليص الفارق عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الحارس الإيراني تصدى لها بنجاح في الدقيقة 78.

وأكد علي غوليزاده انتصار منتخب بلاده حينما توغل داخل منطقة الجزاء وتلاعب بالدفاع قبل أن يسكن الكرة في الشباك الهدف الثالث في الدقيقة 89 لينتهي اللقاء بفوز إيران.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 تقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.