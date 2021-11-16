اهداف الجزائر وبوركينا فاسو في إياب تصفيات كأس العالم 2022 «بصمة ثمينة لمحرز وفيجولي»

شاهد فيديو اهداف مباراة الجزائر وبوركينا فاسو بالجولة السادسة والأخيرة في إياب المرحلة الثانية بتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 16-11-2021.

حجزت الجزائر مقعدها في الدور النهائي بتصفيات كأس العالم 2022 بعد التعادل مع ضيفتها بوركينا فاسو بنتيجة (2-2)، في المباراة التي أقيمت بالجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الأولى على ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة.

وبهذه النتيجة، انهى ثعالب الصحراء المرحلة الثانية من التصفيات في صدارة المجموعة برصيد 14 نقطة، مقابل 12 نقطة لمنتخب بوركينا فاسو، بينما حصدت النيجر 7 نقاط، في حين بقي رصيد جيبوتي خاليًا من النقاط.

كما عزز المنتخب الجزائري رقمه القياسي بالمباراة الـ33 تواليًا دون هزيمة؛ وسينتظر خصمه في المباراة الحاسمة على التأهل إلى كأس العالم قطر 2022، بعد إجراء القرعة يوم 18 ديسمبر المقبل.

وخاض منتخب الجزائر مباراة اليوم بهذه التشكيلة: رايس مبولحي، حسين بن عيادة، رامي بن سبعيني، جمال بن العمري، عيسى ماندي، إسماعيل بن ناصر، راميز زروقي، رياض محرز، يوسف بلايلي، بغداد بونجاح، إسلام سليماني.

بينما جاءت تشكيلة بوركينا فاسو كالآتي: كواكوا كوفي، إيدموند تاباسوبا، عيسى كابوري، إيسوفو دايو، ستيف ياجو، آداما جويرا، زكريا سانوجو، جوستافو سانجاري، سيريي بايالا، إبراهيم توري، جبريل واتارا.

بصمة ثمينة لمحرز وفيجولي

تقدم منتخب الجزائر بالهدف الأول في الدقيقة (21) عبر النجم رياض محرز بعد لعبة ثلاثية رائعة بين إسماعيل بن ناصر، إسلام سليماني، ويوسف البلايلي.

واستغل بن ناصر عدم تركيز لاعبو بوركينا فاسو ونفذ ضربة حرة مباشرة بسرعة إلى سليماني في العمق ليمررها الأخير باتجاه الجهة اليسرى لبلايلي الذي أرسل عرضية أرضية مرت من بغداد بونجاح ووجدت محرز ليودعها في الشباك دون عناء.

وكان محرز قريب للغاية من مضاعفة النتيجة في الدقيقة (31) حينما تلقى سليماني كرة داخل منطقة الجزاء سيطر عليها بروعة ومررها إلى نجم السيتيزينس ليسددها قوية بيسراه مرت بمحاذاة القائم.

وأضاع رياض محرز فرصة هدف محقق على منتخب الجزائر في الدقيقة (33)، بعدما وضعه إسماعيل بن ناصر في مواجهة المرمى ليفضل تمريرة الكرة إلى بونجاح بدلًا من تسديدها ليتدخل الدفاع ويبعدها.

وعاقبت بوركينا فاسو الجزائر بهدف التعادل في الدقيقة (37)، حينما تلقى زكريا سانوجو تمريرة في ظهر الدفاع سبق فيها عيسى ماندي وأطلق تصويبة بوجه القدم استقرت داخل شباك رايس مبولحي.

استمرت الإثارة بين المنتخبين في الشوط الثاني، ونجح سفيان فيجولي الذي حل بديلًا لبغداد بونجاح في وضع المنتخب الجزائري بالمقدمة من جديد بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة (68).

وجاء الهدف بعد أن تلقى يوسف البلايلي تمريرة من إسماعيل بن ناصر على الجهة اليسرى تقدم بها ودخل منطقة الجزاء قبل أن يمررها إلى فيجولي الذي أودعها في الشباك بتسديدة متقنة.

وتعقدت الأمور على ثعالب الصحراء في الدقائق الأخيرة حين تحصل منتخب بوركينا فاسو على ضربة جزاء بعد إعاقة من المدافع جمال بلعمري على البديل قادر واتارا، ترجمها إيوسوفو دايو لهدف التعادل عند الدقيقة (84).

واندفع المنتخب البوركينابي إلى الهجوم املًا في خطف هدف الانتصار والتأهل إلى المرحلة النهائية، ولكن الجزائر صمدت حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي (2-2).

اهداف الجزائر وبوركينا فاسو في إياب تصفيات كأس العالم 2022

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