اهداف سوريا وايران في إياب تصفيات كأس العالم 2022 الجولة السادسة

شاهد فيديو اهداف مباراة سوريا وايران في إياب تصفيات كأس العالم 2022، عن قارة آسيا، بالمرحلة النهائية، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 16-11-2021.

عزز منتخب ايران صدارته لترتيب المجموعة الاولى بعد فوزه على سوريا بثلاثية بيضاء، على ستاد الملك عبدالله الثاني في عمان، ضمن الجولة السادسة في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً فازت الإمارات على لبنان 1-0 على ستاد صيدا الدولي، وكوريا الجنوبية على العراق 3-0 على ستاد ثاني بن جاسم في الدوحة.

وحافظ منتخب إيران على صدارة ترتيب المجموعة الاولى برصيد 16 نقطة من ست مباريات، مقابل 14 نقطة لكوريا الجنوبية و6 للإمارات و5 للبنان و4 للعراق ونقطتين لسوريا.

وافتتح المنتخب الايراني اهداف المباراة في الدقيقة 33 عن طريق المهاجم سردار أزمون الذي انفرد بالمرمى وسدد الكرة في الشباك.

واحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لإيران بعد أن لمس قائد سوريا عمر السوما الكرة بيده، وتقدم لتنفيذها بنجاح إحسان حاج صافي في الدقيقة 42.

وخلال الشوط الثاني أكد اللاعب “جوليزاده” على انتصار منتخب بلاده حينما توغل داخل منطقة الجزاء وتلاعب بدفاع سوريا قبل أن يسكن الكرة في الشباك الهدف الثالث في الدقيقة 89.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 تقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.

شاهد اهداف مباراة سوريا وايران في إياب تصفيات كأس العالم 2022 اليوم الثلاثاء