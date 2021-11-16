تعرف مع الخليج 365، على موعد مباريات الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2022، والذي يشهد نظام جديد يعتمد لأول مرّة، من شأنه ان يضيف المزيد من الإثارة والتشويق على التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر.

وضمنت 10 منتخبات حتى الآن، تواجدها في مباريات الملحق الأوروبي في تصفيات كأس العالم 2022، وهي البرتغال، ايطاليا، السويد و بولندا واسكتلندا وويلز والتشيك و روسيا و مقدونيا الشمالية و النمسا.

وتبقت بطاقة عن المجموعة الرابعة بين فنلندا و أوكرانيا، وبطاقة عن المجموعة السابعة، حيث تتنافس ثلاث منتخبات هي هولندا، تركيا و النرويج على التأهل المباشر او لدور الملحق الأوروبي عبر المركز الثاني في الجولة الاخيرة.

موعد مباريات الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2022

ستقام مباريات الملحق الأوروبي في تصفيات كأس العالم 2022 بالنظام الجديد، والذي ينص على تقسيم المنتخبات المتأهلة إلى ثلاث مجموعات، تلعب كل مجموعة فيما بينها بنظام نصف النهائي و يلعب الفريقين الفائزين نهائي المجموعة، ليتأهل أبطال كل مجموعة للمونديال.

بمجرد إجراء القرعة في 26 نوفمبر الجاري، فإن التواريخ المشار إليها من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هي 24 و 25 مارس من العام المقبل لإقامة مباريات الدور نصف النهائي.

بعد ذلك بأيام قليلة، سيتم إقامة النهائيات الثلاث للمجموعات الثلاث يومي 28 و 29 مارس 2022، ليتم التعرف على المنتخبات المحظوظة المؤهلة لمونديال قطر من الملحق الأوروبي، ليكتمل نصاب 13 منتخب أوروبي في أول مونديال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

موعد والقنوات الناقلة لقرعة الملحق الأوروبي في تصفيات كأس العالم؟

يحين موعد قرعة الملحق الأوروبي في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 يوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر في زيورخ السويسرية، وتنطلق بداية من الساعة 17:00 بتوقيت وسط أوروبا، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

سيتم بث قرعة الملحق الأوروبي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم مباشرة على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم(فيفا)، باستثناء المناطق التي سيتم بثها فيها على التلفزيون.

ومن المتوقع أن تنقل قرعة الملحق الأوروبي في تصفيات كأس العالم 2022 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قنوات بي ان سبورتس، على قناة بي ان سبورت الإخبارية.