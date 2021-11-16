نتيجة مباراة العراق وكوريا الجنوبية في إياب تصفيات كأس العالم 2022..النمور يتلاعبون بالأسود

تعرف على نتيجة مباراة العراق وكوريا الجنوبية في إياب تصفيات كأس العالم 2022، عن قارة آسيا، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 16-11-2021.

تلاعب المنتخب الكوري الجنوبي بمضيفه العراقي وفاز عليه بثلاثية بيضاء على ستاد ثاني بن جاسم في الدوحة، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وتصدر منتخب كوريا الجنوبية مؤقتاً ترتيب المجموعة الاولى برصيد 14 نقطة من ست مباريات، مقابل 13 نقطة من خمس مباريات لإيران، و5 للبنان و4 للعراق و3 للإمارات ونقطتين لسوريا.

وسيطر المنتخب الكوري على المجريات في بداية المباراة وحاول الضغط على المرمى العراقي، ولكن أولى الفرص جاءت للعراق عبر تسديدة بشار رسن من خارج منطقة الجزاء والتي مرت بجوار القائم.

في المقابل كانت أولى الفرص لكوريا الجنوبية عبر تسديدة سون هيونغ-مين من خارج منطقة الجزاء والتي سيطر عليها الحارس فهد طالب (16)، وعاد الأخير ليسيطر على تسديدة هوانغ هي-تشان (24).

وتمكن المنتخب الكوري من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 33 عندما أرسل لي يونغ تمريرة عرضية من الجهة اليسرى وصلت إلى كيم جين-سو الذي هيأها أمام لي جاي-سونغ ليسدد في الشباك.

بعد هذا الهدف انطلق منتخب العراق إلى الهجوم سعياً لتعديل النتيجة، لكن المنتخب الكوري واصل سيطرته على إيقاع اللعب لينهي الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف.

وخلال الشوط الثاني، تواصل تفوق المنتخب الكوري من ناحية الاستحواذ على الكرة، ولكن اللعب انحصر في وسط الملعب دون خطورة على المرمى.

وسنحت فرصة للعراق بعدما أرسل أحمد إبراهيم تمريرة بينية إلى أيمن حسين داخل منطقة الجزاء ليسدد من زاوية ضيقة محاولة سيطر عليها الحارس كيم سيونغ-غيو (62)، ثم عاد الأخير وتصدى لتسديدة البديل أحمد فاضل من خارج المنطقة (67).

ورد المنتخب الكوري بتسجيل الهدف الثاني عبر ضربة جزاء احتسبت نتيجة تعرض تشو غوي-سونغ للإعاقة من قبل علي عدنان، ونفذها سون هيونغ-مين بنجاح (75).

ثم أضاف الكوريون الهدف الثالث بعدما انطلق سون في هجمة سريعة ومرر إلى هوانغ هي-تشان الذي هيأ الكرة أمام البديل جيونغ وو-يونغ ليسدد في سقف المرمى (79).

الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 تقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.