أهلي صنعاء يهزم الصقر ويحصد البرونزية في بطولة الدوري

المنامة - ياسر ابراهيم - فاز فريق أهلي صنعاء بالمركز الثالث والميداليات البرونزية في بطولة الدوري اليمني لأندية الدرجة الأولى للموسم الكروي 2021-2022، وذلك بعد فوزه اليوم الثلاثاء على الصقر من تعز بهدف وحيد، في المباراة التي أقيمت على ملعب سيئون الأولمبي بمحافظة حضرموت (شرق اليمن).



سجل هدف المباراة الوحيد المهاجم محمد علوس في الدقيقة 40.



وأثر خروج الأهلي من نصف النهائي بالخسارة أمام فحمان بركلات الترجيح 4-5 والصقر أمام وحدة صنعاء 0-4، على دوافع الفريقين في المباراة على اعتبار أن الأهلي والصقر كانا من أبرز المرشحين للفوز باللقب، وليس الصراع على البرونزية.



انتهى الشوط الأولى لصالح الأهلي بهدف محمد علوس، لكنه شهد مستوى ضعيفا من الفريقين.



ومع مرور الوقت في الشوط الثاني تحرر اللاعبون من ضغوط الخوف من الخسارة، وتحسن اللعب وظهرت فرص التسجيل لكنها لم تكتمل.



وعانى فريق الصقر من غيابات كثيرة بين صفوفه، ويبدو أن الإدارة قررت الاستغناء عن بعض اللاعبين بعد الخسارة الكبيرة أمام وحدة صنعاء.



وغاب عن الأهلي مدربه أحمد علي قاسم الذي غادر إلى مدينة أب بعد خسارة الأهلي من فحمان بنصف النهائي.



(موقع كورة)