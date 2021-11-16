خسارة قاسية للعراق أمام كوريا الجنوبية والسعودية تواصل نتائجها الإيجابية

المنامة - ياسر ابراهيم - وضع المنتخب العراقي نفسه في مأزق صعب بخسارته أمام كوريا الجنوبية (صفر-3) في العاصمة القطرية الدوحة في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022، والسعودية تواصل نتائجها الإيجابية والإمارات تتغلّب على لبنان.



وعلى استاد الغرافة في الدوحة تناوب على ثلاثية كوريا الجنوبية كل من لي جاي سونغ (32 و72) وجيو هونغ (78).



حاول المنتخب العراقي منذ مطلع الشوط الأول الوصول الى مرمى كوريا الجنوبية عبر محاولات غير مؤثرة طامحا لدخول أجواء المباراة في حين عمد "الشمشون" الى تهدئة أجواء اللقاء في تلك الدقائق ليقوم بعد ذلك بشن أكثر من محاولة هجومية سريعة مرتدة.



تدريجيًا أخذ المنتخب الكوري يبسط هيمنته على أحداث المباراة ونجح في التقدم بواسطة لي جاي سونغ عندما اغتنم كرة ساقطة بين مدافعي المنتخب العراقي سددها مباشرة بهدوء على يسار الحارس فهد طالب (32).



وأضاف سونغ الهدف الثاني لكوريا الجنوبية من ركلة جزاء تحصل عليها إثر خطأ ضد المدافع علي عدنان، نفذها هادئة على يمين الحارس فهد طالب (72).



وبعد ست دقائق أضاف جيو هونغ الهدف الثالث للمنتخب الكوري بعد ان تلاعب بمدافعي العراق وأرسل كرته الى شباك طالب.



وهذه الخسارة الثانية لأسود الرافدين في رحلة التصفيات الحاسمة بعد الأولى التي سقطوا فيها أمام إيران بثلاثية نظيفة.

إيران تعمق جراج سوريا

وفي مواجهة أخرى واصل المنتخب الإيراني مسلسل انتصاراته، في الدور الثالث المؤهل لمونديال 2022، حين هزم مساء اليوم الثلاثاء، نظيره السوري بنتيجة 3-0.



سجل أهداف إيران سردار أزمون، في الدقيقة 33 وإحسان حاج صافي من ركلة جزاء بالدقيقة 42 وعلي زاده في الدقيقة 88.



المنتخب الإيراني رفع رصيده إلى 16 نقطة، واقترب مع المنتخب الكوري الجنوبي للتأهل للمونديال، فيما بقي المنتخب السوري بالمركز السادس والأخير بنقطتين.



وكان المنتخب الإيراني فاز في مباراة الذهاب بهدف وحيد.



المواجهة شهدت تفوق إيراني واضح مع تركيز كبير في وسط الملعب، وتأمين دفاعي مثالي، وانتشار جيد في وسط الملعب، وقراءة صحيحة لمفاتيح اللعب بالمنتخب السوري.



بينما واصل منتخب سوريا عروضه المخيبة للآمال ونتائجه السلبية وهزائمه وسقوطه المدوي، فلم يقاتل لاعبوه للفوز، وفشل لاعبوه بفك شفرة الدفاع الإيراني القوي.





إلى ذلك خسر المنتخب العماني أمام ضيفه الياباني، بهدف دون رد، هدف اللقاء الوحيد حمل توقيع الياباني إيتو في الدقيقة 80.



وارتفع رصيد اليابان إلى 12 نقطة في وصافة المجموعة، فيما تجمد رصيد عمان عند 7 نقاط في المركز الرابع.

نتائج ايجابية للسعودية



وفي مباراة أخرى، واصل المنتخب السعودي سلسلة نتائجه الإيجابية بفوزه على مضيفه الفيتنامي بهدف دون رد، وسجل صالح الشهري الهدف الوحيد للمنتخب السعودي في الدقيقة 31.



وعزّزت السعودية صدارتها للمجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، فيما يتذيل منتخب فيتنام الترتيب بدون رصيد من النقاط.



وضمن منافسات المجموعة الأولى حققت الإمارات فوزاً ثميناً خارج الديار على حساب لبنان بهدف نظيف.



وسجّل علي مبخوت هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.



ورفعت الإمارات التي حققت فوزها الأول في التصفيات رصيدها إلى 6 نقاط في المركز الثالث.



في المقابل تجمّد رصيد لبنان عند 5 نقاط في المرتبة الرابعة.



فيما سقط المنتخب الأسترالي في فخ التعادل أمام مستضيفه المنتخب الصيني بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على أرض استاد الشارقة في الإمارات.



وأحرز ميتشيل دوك هدف التقدم للمنتخب الأسترالي في الدقيقة 38 قبل أن تتعادل الصين عن طريق وو لي من ركلة جزاء في الدقيقة 70.



وأصبح رصيد المنتخب الأسترالي 11 نقطة في المركز الثاني بعد أن تعادل الفريق للمرة الثانية مقابل 3 انتصارات وخسارة وحيدة.



من جانبه حافظ المنتخب الصيني على موقعه في المركز الخامس برصيد 5 نقاط، بعد تعادله للمرة الثانية مقابل انتصار و3 هزائم.



(وكالات)