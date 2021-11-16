الامارات | "الأخضر السعودي" يقتنص الفوز من فيتنام.. ويقترب أكثر من التأهل إلى المونديال

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأخضر السعودي" يقتنص الفوز من فيتنام.. ويقترب أكثر من التأهل إلى المونديال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تابع المنتخب السعودي خطاه الثابتة نحو تأهل مباشر إلى مونديال 2022 في كرة القدم، بعد عودته فائزاً من أرض فيتنام 1-صفر اليوم ضمن الجولة السادسة من المجموعة الثانية في الدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية.

وبهدف صالح الشهري (31)، رفعت السعودية رصيدها إلى 16 نقطة من خمسة انتصارات وتعادل، بفارق 6 نقاط عن أستراليا التي تلعب لاحقاً مع الصين (4) في الشارقة، كما تحلّ اليابان (9) على سلطنة عُمان (7).

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى النهائيات، فيما يخوض كل ثالث ملحق التأهل. وسنحت للسعودية فرصة مبكرة ضاعت على الشهري لاعب الهلال بجوار القائم من رأسية قريبة (4). لكن الشهري هزّ الشباك في الثانية بعد ضغط ومراوغة من فهد المولد على الدفاع، ثم تمريرة عكسها الشهري برأسه ساقطة عبرت خط المرمى برغم محاولات الحارس (31). قال الشهري بعد الفوز "استطعنا خطف المهم وحققنا الهدف، والمهمة تمت على أكمل وجه".

واستحوذ "الأخضر" بعد ذلك دون فرص حقيقية، وفي الثاني، تصدى حارس فيتنام لكرة صعبها من سالم الدوسري (47)، ثم ارتدت رأسية علي البليهي من العارضة (57). وألغى حكم الفيديو المساعد هدفاً سعودياً ثانياً سجله المولد نتيجة دفع من فراس البريكان على مدافع فيتنامي (76).

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