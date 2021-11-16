رينارد يعادل رقم الجوهر ومارفيك

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وتبقى للأخضر 4 مباريات أمام كل من (عمان والصين واليابان وأستراليا).
يذكر أن ناصر الجوهر قاد الأخضر في تصفيات كأس العام 2002 في 12 مباراة كسب منها 11 وتعادل في مباراة.
فيما مارفيك قاد الأخضر في تصفيات كأس العالم 2018 في 17 مباراة حقق الفوز في 11 مباراة و3 خسائر و3 تعادلات.
في حين رينارد لعب مع الأخضر حتى الآن 14 مباراة كسب منها 11 وتعادل في ثلاث مباريات أمام اليمن وفلسطين وأستراليا.
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