رينارد يعادل رقم الجوهر ومارفيك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بات المدرب الفرنسي هيرفي رينارد على بعد خطوة واحدة للانفراد بلقب أكثر مدرب حقق الفوز مع المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم، حيث وصل بعد فوزه على فيتنام للرقم (11) ، معادلا رقم الوطني ناصر الجوهر والهولندي بيرت فان مارفيك.

وتبقى للأخضر 4 مباريات أمام كل من (عمان والصين واليابان وأستراليا).

يذكر أن ناصر الجوهر قاد الأخضر في تصفيات كأس العام 2002 في 12 مباراة كسب منها 11 وتعادل في مباراة.

فيما مارفيك قاد الأخضر في تصفيات كأس العالم 2018 في 17 مباراة حقق الفوز في 11 مباراة و3 خسائر و3 تعادلات.

في حين رينارد لعب مع الأخضر حتى الآن 14 مباراة كسب منها 11 وتعادل في ثلاث مباريات أمام اليمن وفلسطين وأستراليا.