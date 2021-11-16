الاتحاديون يفتحون ملف روما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توصلت إدارة نادي الاتحاد مع نظيرتها في نادي جدة لإقامة لقاء ودي بين فريقي كرة القدم للناديين مساء الجمعة المقبلة على ملعب نادي الاتحاد، في إطار البرنامج الإعدادي لهما خلال فترة التوقف الحالية.

من جهة أخرى اعتمد الجهازان الفني والإداري بنادي الاتحاد إقامة معسكر خارجي للفريق ولمدة عشرة أيام في الثاني من ديسمبر المقبل، حيث سيكون مقره في مدينة دبي الإماراتية.

وسيتخلل المعسكر إقامة لقاءين وديين، أولهما أمام العين الإماراتي في السادس من ديسمبر، ثم يتلوه اللقاء الثاني أمام فريق نادي الجزيرة في الحادي عشر من ديسمبر.

إلى ذلك فتحت إدارة النادي ملف تجديد عقد المهاجم البرازيلي رومارينهو داسيلفا مبكرا على الرغم من عدم دخوله الفترة الحرة، حيث إن دخوله فيها سيكون في 17 مايو 2022.

وأبدى اللاعب رغبة في الاستمرار مع الفريق إلا أنه ما زالت المفاوضات مبكرة في هذا الشأن من حيث تفاصيل العقد التي تتضمن مقدم العقد والراتب الجديد والحوافز المالية ومدة العقد.

يشار إلى أنه وبعد مضي 11 جولة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يتصدر فريق الاتحاد قائمة ترتيب أندية الدوري برصيد 23 نقطة وهو أكبر عامل محفز للمحافظة على المركز الأول والاستمرار في المنافسة لتحقيق اللقب الغائب لأكثر من عقد.