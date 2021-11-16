شكرا لقرائتكم خبر أمير حائل يستقبل بطل الراليات السيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد تحقيقه المركز الأول بفئة «‏تي 3» لرالي أبوظبي ضمن منافسات كأس العالم للراليات الصحراوية (كروس ‏كانتري)، استقبل أمير منطقة ‏حائل عبدالعزيز بن سعد، بطل الراليات الكابتن صالح السيف. وأكد أن كل إنجاز للوطن على أيدي أبنائه المتميزين يستحق الإشادة والدعم. ونوه بتواصل الإنجازات الرياضية ورياضة السيارات، مهنئا الكابتن صالح ‏السيف على تحقيقه المركز الأول بفئة «تي 3» في رالي أبو ظبي متمنيا له ولزملائه إنجازات أكبر. كما استقبل نائبه الأمير فيصل بن فهد، ‏بطل الراليات الكابتن صالح السيف، منوها بدعم القيادة لشباب الوطن خلال مشاركاتهم في السباقات الدولية.

كانت هذه تفاصيل خبر أمير حائل يستقبل بطل الراليات السيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.