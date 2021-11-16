شكرا لقرائتكم خبر استعدادات لانطلاق رالي تويوتا الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت اللجنة التنفيذية المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي 2021 أمس اجتماعا في مقر هيئة ‏تطوير منطقة حائل برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية للرالي عبدالعزيز السيف، استعدادا ‏لانطلاق رالي حائل الدولي تويوتا 2021م الذي ينطلق الـ6 من ديسمبر المقبل، ويستمر حتى ‏‏11 من الشهر ذاته. وجرى خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات واستعراض الخطوات التحضيرية لانطلاق الرالي في ‏نسخته الـ(17).



كانت هذه تفاصيل خبر استعدادات لانطلاق رالي تويوتا الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.