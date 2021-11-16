شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد الآسيوي يتفقد ملاعب جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في آخر محطات الزيارة التفقدية التي يقوم بها لتقييم ملف «السعودية 2027» والاطلاع على البرنامج المخصص والخدمات والمرافق التي يعتمد عليها الملف السعودي، وصل أمس إلى مدينة جدة، وفد الاتحاد الآسيوي، وتضمن البرنامج في مرحلته الثالثة زيارة ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل ومقري ناديي الاتحاد والأهلي.

وكان وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد اختتم المرحلة الثانية من البرنامج المعد له، للاطلاع على خطط ورؤية ومرافق ملف «السعودية 2027»، إذ شهدت المرحلة التي تضمنت السفر من الرياض إلى الدمام زيارة استاد الأمير محمد بن فهد، والذي سيتم إعادة تأهيله الفترة المقبلة من خلال زيادة السعة العددية للمقاعد، وإضافة مرافق جديدة تضفي تجربة مثالية للجماهير والمنتخبات المشاركة في البطولة، كما اشتمل برنامج الوفد الآسيوي على زيارة الموقع المخصص لاستاد الدمام الجديد مرورا بناديي الاتفاق والقادسية، حيث تم اختيار ملاعب الناديين ضمن قائمة الملاعب المخصصة لتدريبات المنتخبات أثناء البطولة.

كما زار الوفد عددا من الفنادق للاطلاع على خطط «السعودية 2027» في جانب الإقامة وخدمات الضيافة للمنتخبات والوفود الرسمية..

وانتقل الوفد كذلك برفقة عضو اللجنة الإشرافية على ملف «السعودية 2027» ثامر باسنبل والمدير التنفيذي للملف إبراهيم القاسم إلى مركز الملك عبدالعزيز الثقافي «إثراء»، حيث قدم مسؤولو المركز الذي تم تسميته ضمن قائمة الأماكن المستضيفة للفعاليات الرسمية والجانبية للبطولة شرحا مفصلا عن المركز، ومدى الدور البارز له في تعزيز الجانب الثقافي والمعرفي، من خلال عدة برامج هادفة يقدمها.