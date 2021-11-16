بنقاط فيتنام.. الأخضر على أبواب المونديال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق المنتخب السعودي فوزا مهما خارج قواعده على مضيفه منتخب فيتنام بهدف دون مقابل، في المباراة التي جرت مساء أمس ضمن مباريات الجولة الـ6 من التصفيات النهائية لقارة آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

وسجل هدف المباراة الوحيد صالح الشهري في الدقيقة (30).

وكشف الأخضر مبكرا عن نواياه بتسجيل هدف مبكر، فمع الدقيقة الثالثة ومن كرة عرضية من فهد المولد كاد صالح الشهري أن يسجل الهدف الأول لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن لحارس فيتنام.

وكنتيجة متوقعة للسيطرة الميدانية للأخضر ومن كرة طبق الأصل من الكرة الماضية ينجح صالح الشهري في تحويل عرضية المولد لداخل مرمى فيتنام رغم محاولة الحارس إبعادها، لكن راية حكم الخط أعلنت عن هدف سعودي أول أكده حكم الفار، وكان ذلك مع الدقيقة 30، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأخضر بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني تكرر السيناريو نفسه، حيث تحصل الأخضر على فرصة خطيرة كاد أن يسجل منها سالم الدوسري الهدف الثاني لكنه سدد الكرة ضعيفة في يد حارس فيتنام.

ومع الدقيقة 57 تتصدى العارضة الفيتنامية لكرة رأسية من عبدالإله العمري.

وعند الدقيقة 75 يلغي الحكم السوري حنا خطاب هدفا ثانيا للأخضر سجله فهد المولد بعد رجوعه لتقنية (VAR) لوجود خطأ على المهاجم البديل فراس البريكان.

واستمر بعد ذلك اللعب سجالا ليطلق الحكم صافرته معلنا فوز الأخضر وحصوله على النقطة الـ16 مبتعدا بها في صدارة المجموعة الثانية، في حين ما زال الفيتنامي بدون نقاط في المركز الأخير.

مكاسب الأخضر

