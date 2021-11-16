الظهير الأيمن ويليامز يشغل مكان صلاح

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وسيغيب صلاح، إلى جانب زميليه السنغالي ساديو ماني، والغيني نابي كيتا، عن الريدز في شهر يناير المقبل، بناء على الدور الذي ستصل إليه منتخباتهم الوطنية في البطولة القارية.
غياب اللاعبين الثلاثة، إلى جانب تعرض البرازيلي روبرتو فيرمينو لإصابات كثيرة هذا الموسم، سيشكل فراغا كبيرا في صفوف «الريدز»
وأشار الموقع إلى أن توقيع ليفربول مع لاعب جديد في الهجوم خلال سوق الانتقالات الشتوية أمر غير مرجح، لكنه ليس مستبعدا بشكل كامل.
وذكر أن فيرمينو سيزامل ديوجو جوتا في الهجوم أثناء أمم أفريقيا.
وكشف «ليفربول إيكو» عن خيار مفاجئ قد يعوض عن غياب صلاح أثناء أمم أفريقيا، حيث إن هناك احتمالية أن يشغل الظهير الأيمن نيكو ويليامز هذا المركز في شهر يناير.
وقال الموقع البريطاني إن ويليامز بدأ مسيرته كجناح، لكنه تراجع إلى دور الظهير الأيمن مع فريق الشباب في ليفربول.
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