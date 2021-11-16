مانشيني واثق من قدرة إيطاليا على تجاوز الإحباط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رغم ضياع فرصة التأهل المباشر لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، والاكتفاء بالسعي للتأهل من خلال الملحق المؤهل، أبدى روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الإيطالي، ثقته في قوة فريقه. وقال مانشيني في تصريحات نقلها موقع «فوتبول إيطاليا» في وقت متأخر من يوم أمس «أنا محبط». وأوضح «الأمر سيكون مختلفا في مارس المقبل (مباريات الملحق)، إنها مباريات خروج المغلوب، لذلك ستكون هناك فرص للعب والفوز».

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