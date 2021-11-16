البرازيلي داني ألفيس .. أكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اجتاز البرازيلي داني ألفيس الفحص الطبي، وسيتم تقديمه الرسمي كلاعب جديد لبرشلونة اليوم الأربعاء في كامب نو، في حدث سيكون مفتوحا أمام الجمهور.

ووجه البرازيلي بعض كلمات لزملائه في الفريق الكتالوني قبل خوض أول جلسة تدريبية مع البارسا.

وقال ألفيس، في تصريحات أبرزتها صحيفة «سبورت» الإسبانية «إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا بعد هذا الوقت الطويل. إن العودة إلى هنا شرف».

وأضاف الظهير البرازيلي «أنا سعيد بأن أكون قادرا على مشاركتكم في غرفة الملابس مرة أخرى. لقد جئت لأتعلم منكم الآن العالم الجديد».

وواصل «لكنني كرجل عجوز، أريد أن أنقل شيئا واحدا لكم، وهو معرفة ما يمثله هذا النادي وهذا القميص. لقد كنت ألعب في الخارج وهذا أفضل مكان كي تعيش فيه وتحقق أشياء رائعة».

وتابع «أنتم هنا.. عليكم تقدير ذلك؛ لأنه لا يوجد شيء أفضل في الخارج. إن من دواعي سروري أن أكون هنا معكم. دعونا نحقق معا أشياء رائعة؛ لأن هذا النادي مصنوع من أجل القيام بأشياء عظيمة».

وبعد اجتيازه الاختبار الطبي الاثنين، قام ألفيس بالتدريب إلى جانب زملائه الجدد في الفريق للمرة الأولى بعد عودته إلى كاتالونيا، تحت قيادة المدرب الجديد تشافي هيرنانديز.

ولعب داني ألفيس مع برشلونة بين عامي (2008 و2016) في فترة حافلة بالألقاب فاز خلالها بستة ألقاب للدوري الإسباني وثلاثة ألقاب لدوري الأبطال، إضافة إلى عدة ألقاب أخرى.

وانضم المدافع البرازيلي المخضرم، وأكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم، إلى نادي ساو باولو البرازيلي في عام 2019، بعد 17 عاما ناجحة في أوروبا مع إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان، لكنه فسخ عقده في سبتمبر بعد خلاف بشأن مستحقات مالية.

وحطم النجم البرازيلي، الرقم القياسي لأكثر اللاعبين فوزا بالألقاب، الذي استمر لسنوات طويلة في جعبة نجم منتخب مصر السابق، حسام حسن.

إنجازات داني ألفيس:

نادي باهيا







كامبيناتو دو نورديستي (2): 2001، 2002



كامبيناتو بايانو (1): 2001



إشبيلية





الدوري الأوروبي (2): 2005–2006، 2006–2007



كأس السوبر الأوروبي (1): 2006



كأس ملك إسبانيا (1): 2007



كأس السوبر الإسباني (1): 2007



برشلونة





الدوري الإسباني: 6 مرات



كأس ملك إسبانيا: 4



كأس السوبر الإسباني: 4



دوري أبطال أوروبا: 3



كأس السوبر الأوروبي: 3



كأس العالم للأندية: 3



يوفنتوس





الدوري الإيطالي (1): 2016–2017.



كأس إيطاليا (1): 2016–2017.



باريس سان جيرمان





كأس الأبطال الفرنسي: 2017



الدوري الفرنسي: 2017



المنتخب كأس العالم تحت 20 سنة لكرة القدم: 2003





كوبا أمريكا: 2007، 2019



كأس القارات: 2009، 2013



الفردية