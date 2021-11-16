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فتحي لـ"الخليج 365": شكوت الزمالك منذ 3 سنوات للحصول على مستحقاتي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

كشف علي فتحي لاعب الزمالك السابق أنه تقدم بشكوى ضد النادي الأبيض لعدم حصوله على مستحقاته منذ 3 سنوات، وحصل على حكم لصالحه منذ عام.

وفي تصريحات لـ"الخليج 365" قال علي فتحي :"لم أحصل على حكم بأحقيتي في الحصول على أموالي من نادي الزمالك في الفترة الحالية كما تردد، الأمر حدث منذ عام".

وأضاف فتحي :"حاولت الحصول على حقي بشكل ودي مع نادي الزمالك لكن لم يكن هناك أي رد على الإطلاق، وما زالت أعرض تسوية الأمر وديا حبا في النادي وجماهيره".

وأنهى فتحي :"حزين من هجوم الجماهير لأن الشكوى قديمة، أعشق جمهور الزمالك وأكن لهم كل الحب والتقدير، وأتشرف بفترة لعبي بالزمالك".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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