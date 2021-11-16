ياسين: فرصة التواجد في منتخب مصر لا تأتي كل يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أحمد ياسين لاعب منتخب مصر والبنك الأهلي، أن فرصة التواجد في المنتخب لا تأتي كل يوم، مشيراً إلى أن اللاعبين سيسعوا لإسعاد الجماهير خلال الفترة المقبلة.

ودوَن ياسين مشاركته الدولية الأولى مع منتخب مصر أمام منتخب الجابون، كبديل خلال اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بتصفيات كأس العالم 2022.

وقال ياسين في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس1": "احمد ربنا على التواجد في المنتخب وفرصة لا تأتي كل يوم، والجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش يعطي فرصة لكل اللاعبين في الدوري، ويجب علينا كلاعبين القتال للتواجد في المنتخب".

وأضاف: "عندما دخلت المعسكر شعرت أكني في النادي وأحسن كمان واللاعبين محترمين ويعاملوني أكنني متواجد منذ فترة معهم".

واختتم: "ان شاء الله نعمل حاجة تسعد الجماهير خلال الفترة المقبلة، وسأواصل القتال للتواجد في المنتخب".