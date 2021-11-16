عبد الحفيظ لـ"الخليج 365": الأهلي قد يطير إلى قطر من الإمارات لخوض السوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن فريقه قد يستمر في الإمارات حتى تحديد موعد السوبر الإفريقي ليطير إلى قطر لخوض المباراة ضد الرجاء المغربي.

عبد الحفيظ قال في تصريحات لـ"الخليج 365" إن الفريق قد يسافر إلى قطر من الإمارات مباشرة دون العودة إلى القاهرة، في حالة تحديد موعد السوبر الإفريقي سريعا.

وأضاف عبد الحفيظ :"نسافر إلى الإمارات خلال أول 10 أيام من شهر ديسمبر لخوض المعكسر الذي نخوض خلاله عدة مباريات ودية جاري الاتفاق عليها".

وأنهى عبد الحفيظ :"إذا لم يتم تحديد موعد السوبر الإفريقي سنعود إلى مصر بعد معسكر الإمارات لاستئناف مباريات الدوري ومواجهة فيوتشر وبيراميدز".