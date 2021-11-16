مباراة هامة لمنتخب مصر.. تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وبوركيا فاسو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد عمر

ينتظر منتخب مصر مواجهة الجزائر وبوركينا فاسو الحاسمة في تأهل المنتخبين للمرحلة النهائية من التصفيات والتي تقام الساعة السادسة مساءًا على ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة.

ويسعى منتخب مصر للظفر بمقعد في تصنيف المستوى الأول في أفريقيا تسهل من مهمته في التصفيات النهائية للمونديال التي تقام مارس القادم.

وأعلنت قناة TV6 المفتوحة على نايل سات نقل المباراة وتردد:

القمر الصناعي:نايل سات.

التردد :11679 أفقي .

معدل الترميز: 27500

وتأهل منتخب مصر رسمياً إلي المرحلة النهائية بعد تصدر المجموعة السادسة برصيد 14 نقطة.

المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال "خروج المهزوم" يتم فيها تقسيم أصحاب الصدارة في المجموعات العشرة إلى مستويين وفقًا لتنصيف فيفا الشهري، على أن يلعب المنتخبات الخمسة أصحاب الصدارة وفقًا للتصنيف مع أحد المنتخبات الأقل في التصنيف ويقام لقاء الذهاب على أرض صاحب التصنيف الأقل.

منتخبات السنغال، تونس المغرب، الجزائر ونيجيريا تسبق منتخب مصر في المراكز الخمسة الأولى أفريقيًا بتصنيف فيفا، هو ما سيؤدي إلى وضعهم بالتصنيف الأول في القرعة، بعدما حسم بعضهم بالفعل تأهله إلى هذه المرحلة (السنغال والمغرب) .

ترتيب المجموعة الثالثة

الجزائر .. 13 نقطة

بوركينا فاسو ..11 نقطة

النيجر .. 4 نقاط

جيبوتي .. 0

الأمر أصبح واضحاً في هذه المجموعة حيث يتنافس منتخبي الجزائر متصدر المجموعة مع منتخب بوركينا فاسو الثاني على بطاقة الصعود للمرحلة النهائية وخسارة الخضر تعني ضمان مصر لمقعد في المستوى الأول.