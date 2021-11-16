كيروش يتحدث عن.. ماضي مصر.. عقلية اللاعبين.. ووزن قميص المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أن الفريق كان الأحق بالفوز على الجابون خلال المباراة الختامية لدور المجموعات من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأشار كيروش في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء، إلى أن ماضي المنتخب المصري ليس من صميم عمله، لافتًا إلى تركيزه على دمج عدد من العناصر الجديدة على قوام الفريق في الفترة المقبلة.

وقال كيروش: "كنا متفوقين خلال مباراة الجابون وخلقنا فرص كثيرة، نحن من استحق الفوز بالتأكيد، كان لدينا مكاسب جديدة خلال المواجهة ودفعنا بعدد جيد من اللاعبين الجدد".

وأكمل: "لعبنا أربع مباريات وحققنا تعادل وحيد كان خارج الأرض وانتصرنا في ثلاث مواجهات ولذلك اللاعبين يستحقون التقدير، الآن علينا التفكير في خطة التحضير للمستقبل، علينا التفكير في أشياء داخل وخارج الملعب".

وأردف: "من الصعب أن تصل إلى أفضل قوام في كرة القدم، دائمًا تخطط لأن تكون الأفضل، لدينا أربعة لاعبين لم يشاركوا بسبب الخوف من إيقافهم بسبب البطاقات الصفراء، وكذلك لدينا مصابين، وكان علينا أن نجرب عدد من اللاعبين بدلًا منهم".

وأوضح: "عندما يشارك لاعبين بدلاء في المباراة ويتسببون في الفوز هذا يعني أننا نسير على الطريق الصحيح، لدينا 23 لاعبًا نريد الاستفادة منهم، المدرب دومًا يلعب بـ23 أو 30 لاعبًا وليس مثل الصحافة التي تعتبر كرة القدم 11 لاعبًا فقط".

واستطرد: "لم يكن أحد يصدق أن يلعب أحمد ياسين أو مروان حمدي أو من هم جدد مع منتخب مصر، لكنهم الآن شاركوا وارتدوا قميص مصر ويستحقون ذلك، وسيتواجدون معنا في المستقبل".

وبسؤاله عن الحقبة السابقة لمنتخب مصر، فرد كيروش: "الماضي ليس جزء من عملي، أنا أعمل من أجل الحاضر والمستقبل فقط، عندما نتحدث عن الماضي من الممكن أن نتحدث عن الأهرامات والفراعنة والتاريخ العظيم لمصر".

وأكمل: "عندما يشارك لاعب مثل محمد صلاح فإن الجميع ينتظر شيئًا استثنائيًا، لعبنا بدونه في الشوط الأول لكن الأمور الفنية لدي دائمًا تنص على توقع شيء جديد من أي لاعب يدخل الملعب".

وأضاف: "مصر تلعب من أجل سمعتها، نحن ندافع عن قميصنا، وفي نفس الوقت من الصعب أن تحافظ على عقلية اللاعب خاصة إذا حُسمت المنافسة في التصفيات، بالإضافة إلى أننا لعبنا على ملعب يقام عليه عدد زائد عن الحد من المباريات، اللاعبون بذلوا أقصى ما لديهم وعلينا أن نشكرهم".

وعن التحديات المقبلة لمنتخب مصر، فقال كيروش: "لدينا تحد جديد قادم وهو كأس العرب علينا العمل من أجله، وكذلك نريد الاستعداد جيدًا لكأس أمم أفريقيا، مواجهة الجابون لم تكن تحضيرًا لأي شيء آخر، بل كانت فرصة لمنح اللاعبين خبرات أكبر ولتحسين الأداء".

وأوضح: "قميص منتخب مصر وزنه 200 جم، لكن عندما يدخل اللاعبون الملعب فإن وزنه يصبح 1000 كجم، لذلك علينا أن ندعم اللاعبين ونمنحهم الخبرات".

واختتم: "أشكر الكثيرين الذين قاموا بانتقادي في أشياء صحيحة، هذه الانتقادات بمثابة نصائح مجانية لي، اعتدت على أن تكون النصائح مدفوعة، لكن هذه الانتقادات مجانية ولذلك عليّ أن أشكر من يقومون بهذا العمل".