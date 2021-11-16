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تقارير: فيفا قرر مراجعة شكوى جنوب أفريقيا بشأن مباراة غانا المثيرة للجدل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكدت تقارير صحفية غانية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر مراجعة الشكوى التي تقدم بها الاتحاد الجنوب أفريقي بسبب واقعة احتساب ركلة جزاء مشكوك في صحتها خلال مواجهة غانا بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ووفقًا لما ذكره موقع غانا سوكر نت، فإن الاتحاد الدولي استقبل شكوى جنوب أفريقيا ضد طاقم تحكيم اللقاء، ليؤكد فتح تحقيق فيها دون إيضاح أي تفاصيل أخرى.

وأوضح الموقع، أنه تواصل مع الاتحاد الدولي، ليحصل على رد مقتضب جاء مفاده: "تلقينا شكوى من جنوب أفريقيا حول الواقعة وسنراجعها، نتمنى التفهم أننا لا نستطيع التوضيح أكثر من ذلك في الفترة الحالية".

وكان الاتحاد الجنوب أفريقي قد تقدم بشكوى ضد حكم مباراة الفريق ضد غانا بسبب احتساب ركلة جزاء مشكوك في صحتها، تسببت في إقصاء الأولاد من تصفيات كأس العالم.

وتفوق منتخب غانا على نظيره الجنوب أفريقي بهدف نظيف في الجولة الأخيرة من المجموعة السابعة للتصفيات، ليتأهل النجوم السوداء إلى المرحلة النهائية بفارق هدف مسجل واحد، في ظل التساوي في عدد النقاط وفارق الأهداف أيضًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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