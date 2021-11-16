النيران الصديقة تُهدي منتخب مصر الهدف الثاني في مرمى الجابون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أهدى يوهان أوبيانج لاعب منتخب الجابون، نظيره المصري، الهدف الثاني للفراعنة خلال المباراة المقامة بينهما حاليا ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

ويحل منتخب الجابون ضيفا على نظيره المصري في ملعب الجيش بستاد برج العرب، في ختام مرحلة المجموعات لتصفيات المونديال.

وجاء الهدف بعد تمريرة من محمد مجدي "أفشة" في اتجاه محمد صلاح داخل منطقة جزاء الجابون، إلا أن الكرة ارتطمت في جسد أوبيانج لتسكن مرمى المنتخب المنافس.

وكان "أفشة"، قد افتتح أهداف الفراعنة في الدقيقة الرابعة من أحداث المباراة عن طريق ركلة جزاء حصل عليها أحمد ياسر ريان مهاجم المنتخب الوطني.

وتعادل المنتخب الجابوني مع بداية أحداث الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 54 عن طريق اللاعب جيم ألفينيا بعد تشتت الكرة بين أقدام لاعبي منتخب مصر.

جدير الذكر أن منتخب مصر ضمن رسمياً الصعود للمرحلة النهائية بعدما تصدر المجموعة برصيد 11 نقطة وبفارق 4 نقاط عن المنتخب الجابوني.