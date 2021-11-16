اهداف العراق وكوريا الجنوبية في إياب تصفيات كأس العالم 2022..النمور يضربون بثلاثية

شاهد اهداف مباراة العراق وكوريا الجنوبية في إياب تصفيات كأس العالم 2022، عن قارة آسيا، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 16-11-2021.

واصل منتخب كوريا الجنوبية عروضه القوية وحقق فوزاً عريضاً امام مضيفه العراقي بثلاثية بيضاء على ستاد ثاني بن جاسم في الدوحة، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وتصدر منتخب كوريا الجنوبية مؤقتاً ترتيب المجموعة الاولى برصيد 14 نقطة من ست مباريات، مقابل 13 نقطة من خمس مباريات لإيران، و5 للبنان و4 للعراق و3 للإمارات ونقطتين لسوريا.

وتمكن المنتخب الكوري من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 33 عندما أرسل لي يونغ تمريرة عرضية من الجهة اليسرى وصلت إلى كيم جين-سو الذي هيأها أمام لي جاي-سونغ ليسدد في الشباك.

وخلال الشوط الثاني سجل منتخب كوريا الجنوبية الهدف الثاني عبر ضربة جزاء احتسبت نتيجة تعرض تشو غوي-سونغ للإعاقة من قبل علي عدنان، ونفذها لاعب توتنهام الانجليزي “سون هيونغ-مين” بنجاح (75).

ثم أضاف الكوريون الهدف الثالث بعدما انطلق سون في هجمة سريعة ومرر إلى هوانغ هي-تشان الذي هيأ الكرة أمام البديل جيونغ وو-يونغ ليسدد في سقف المرمى (79).

الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 تقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.

اهداف مباراة العراق وكوريا الجنوبية