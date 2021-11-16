بالصور | جمهور منتخب عمان يُرعب اليابان في مجمع السلطان قابوس

احتشد جمهور منتخب عمان بكثافة في مدرجات مجمع السلطان قابوس ببوشر في العاصمة العُمانية مسقط، لمؤازرة الفريق ضد منتخب اليابان، في قمة مباريات اليوم بالجولة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وظهرت علامات الخوف والرعب على لاعبي منتخب اليابان أمام لاعبي منتخب عمان منذ الدقيقة الأولى للقاء الذي انطلق في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، حيث امتلأ ملعب السلطان قابوس على آخره، بسبب أهمية نتيجة هذه المباراة في الصراع بين البلدين على المركز الثالث المؤهل إلى ملحق المونديال.

ودخل منتخب عمان مباراة اليوم وهو في المركز الرابع برصيد 7 نقاط أقل بنقطتين عن اليابان الثالثة، علمًا بأنه كان يتفوق على اليابان خلال أول 4 جولات بفارق الأهداف، لكن التعادل الإيجابي الذي تعرض له الفريق أمام الصين الأسبوع الماضي بالتزامن مع فوز اليابان أمام فيتنام، أدى إلى تراجع حظوظ الخناجر!

وكانت أبرز عبارة ظهرت في مدرجات ملعب السلطان قابوس «عمان بلد السلام والتسامح» والتي طُبعت على الأوشحة والأعلام المستخدمة من قبل الجماهير، وقام الحساب الرسمي لمنتخب عمان على تويتر أكثر من صورة لتلويح الجمهور بها.

وتسبب الضغط الجماهيري في انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي دون خطورة من جانب منتخب اليابان الذي انكمش في الخطوط الخلفية معظم الوقت، معتمدًا على الهجمات المضادة في تهديد مرمى منتخب عمان بقيادة مهاجم ليفربول مينامينو، لكن دون جدوى.

وهدد منتخب عمان الدفاع الياباني بفضل تحركات عصام الصبحي في العمق، وتقدم زاهر الأغبري وأرشد العلوي على طرفي الملعب بمساعدة من الظهيرين علي البوسعيدي وأمجد الحارثي.

ورغم السيطرة الميدانية الواضحة من جانب المنتخب العماني، إلا أنه فشله في تسديد كرات خطيرة على مرمى الحارس جوندا الذي كان يشعر بالخطر في معظم فترات الشوط.

وشهدت الدقيقة 34 إجراء المدير الفني لمنتخب عمان «برانكو إيفانكوفيتش» بسحب مهاجم نادي السويق المتألق عصام الصبحي – صاحب هدف فوز عمان في مباراة الذهاب على اليابان – بسبب تعرضه للإصابة، ليحل محله في خط الهجوم «خالد الهاجري» الذي شارك في جميع المباريات الماضية كأساسي.