نتيجة مباراة عمان واليابان في إياب تصفيات كأس العالم 2022 اليوم الثلاثاء

تعرف على نتيجة واحداث مباراة عمان واليابان في إياب تصفيات كأس العالم 2022، التي استضافها مجمع السلطان قابوس بالعاصمة العُمانية مسقط اليوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر 2021، ضمن الجولة السادسة من المجموعة الآسيوية الثانية.

غلب الحذر على كلا الفريقين خلال الشوط الأول المنتهي بالتعادل السلبي، وكان منتخب اليابان الأكثر حذرًا بالانكماش في الخطوط الخلفية معظم الوقت، معتمدًا على الهجمات المضادة في تهديد مرمى منتخب عمان بقيادة مهاجم ليفربول مينامينو، لكن دون جدوى.

وهدد منتخب عمان الدفاع الياباني بفضل تحركات عصام الصبحي في العمق، وتقدم زاهر الأغبري وأرشد العلوي على طرفي الملعب بمساعدة من الظهيرين علي البوسعيدي وأمجد الحارثي.

ورغم السيطرة الميدانية الواضحة من جانب المنتخب العماني، إلا أنه فشله في تسديد كرات خطيرة على مرمى الحارس جوندا الذي كان يشعر بالخطر في معظم فترات الشوط.

وشهدت الدقيقة 34 إجراء المدير الفني لمنتخب عمان «برانكو إيفانكوفيتش» بسحب مهاجم نادي السويق المتألق عصام الصبحي – صاحب هدف فوز عمان في مباراة الذهاب على اليابان – بسبب تعرضه للإصابة، ليحل محله في خط الهجوم «خالد الهاجري» الذي شارك في جميع المباريات الماضية كأساسي.

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