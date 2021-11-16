بث مباشر الاردن وروسيا البيضاء في تحضيرات كأس العرب رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة الاردن وروسيا البيضاء، في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021، ضمن تحضيرات النشامى لبطولة كأس العرب 2021 بقطر،

يخوض منتخب الاردن مباراة ودية مع روسيا البيضاء على ملعب دينامو في مينسك عاصمة بيلاروسيا، ضمن استعدادته لبطولة كأس العرب 2021 والمقرر انطلاقها في بداية شهر ديسمبر المقل.

تنطلق صافرة بداية مباراة الاردن وروسيا البيضاء في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الاردن وروسيا البيضاء الودية على قناة بي إن سبورت، ويتولى مهمة التعليق عليها المعلق الشاب السوري “مضر اليوسف”.

ويستعد منتخب الاردن بقوة لبطولة كأس العرب 2021 بقطر، حيث يتواجد في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات (السعودية – المغرب – فلسطين).

كان منتخب الاردن قد خاض 5 مباريات ودية، استطاع خلالها ان يحقق الفوز في أربع مباريات، أمام كلاً من أوزبكستان 3-صفر، وماليزيا 4-صفر، والبحرين 2-1 وأخيرا كوسوفو 2-صفر، وتلقى النشامى هزيمة واحدة كانت امام هايتي صفر-2.

يذكر ان منتخب الاردن قد ألتقا بنظيره روسيا البيضاء عام 2013 في مباراة ودية، وفاز حينها النشامى بهدف دون رد، سجله اللاعب “عامر ذيب” في الدقيقة 32.

الاردن – روسيا البيضاء

ملعب دينامو في مينسك

مباراة دولية ودية

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