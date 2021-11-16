اهداف مباراة مصر والجابون في إياب تصفيات كأس العالم..الجولة 6

شاهد فيديو اهداف مباراة مصر والجابون في إياب تصفيات كأس العالم 2022، عن قارة أفريقيا، في الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 16 نوفبر 2021.

فاز المنتخب المصري على ضيفه الجابوني بنتيجة 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، والتي استضافها ملعب برج العرب بالاسكندرية.

وتقدم منتخب مصر بهدف سجله محمد مجدي أفشة في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء، وتعادل المنتخب الجابوني عن طريق جيم ألفينا في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 75 سجل المنتخب المصري الهدف الثاني عن طريق يوهان أوبيانج لاعب المنتخب الجابوني الخطأ في مرمى فريقه.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 14 نقطة في صدارة الترتيب، علما بأنه كان ضمن تأهله للدور النهائي من التصفيات قبل هذه المباراة، في المقابل توقف رصيد المنتخب الجابوني عند سبع نقاط في المركز الثاني.

ولم يكن هناك أي فترة لجس النبض في بداية المباراة، ففي الدقيقة الثالثة احتسب الحكم ركلة جزاء للمنتخب المصري بعدما قام دينيس بوانجا بعرقلة أحمد ياسر ريان داخل منطقة ليسددها محمد مجدي أفشة بنجاح إلى داخل المرمى مسجلا هدف التقدم للمنتخب المصري في الدقيقة الرابعة.

بعد الهدف بدأ منتخب الجابون في فرض سيطرته على مجريات اللقاء وشن الهجمات في محاولة لتسجيل هدف التعادل، وهو ما جعل المنتخب المصري يتراجع لوسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي الفريق المنافس والحفاظ على نظافة الشباك.

وفي الدقيقة 54 سجل المنتخب الجابوني الهدف الأول عندما استلم دينيس بوانجا كرة خلف مدافعي المنتخب المصري من الناحية اليمنى حيث انطلق بها ودخل منطقة الجزاء ليمرر كرة عرضية رائعة لعبها جيم ألفينا إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 68 كاد المنتخب المصري أن يسجل الهدف الثاني عندما مرر محمد صلاح كرة عرضية من الجانب الأيمن قابلها أحمد حجازي بضربة رأس ولكن برونو مانجا أبعدها من على خط المرمى.

وفي الدقيقة 75 سجل المنتخب المصري الهدف الثاني عندما مرر أفشة كرة بينية إلى محمد صلاح داخل منطقة الجزاء، وحاول يوهان أوبيانج ابعادها لكنها اتجهت إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 86 حصل دينيس بوانجا لاعب المنتخب الأنجولي على البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء إثر تدخله العنيف مع محمد حمدي.

شاهد اهداف مباراة مصر والجابون في إياب تصفيات كأس العالم 2022