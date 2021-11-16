بث مباشر تونس وزامبيا في إياب تصفيات كأس العالم رابط كورة اون لاين

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط كورة اون لاين لمشاهدة مباراة تونس وزامبيا في إياب تصفيات كأس العالم 2022، عن قارة أفريقيا، في الحولة الثانية، ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021.

تتجه الانظار الى الملعب الاولمبي حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية، لمتابعة اللقاء المرتقب بين تونس وزامبيا في الجولة السادسة والأخيرة من المرحلة الثانية بتصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم البوروندي “باسيفيك ندابيهاوينيمانا”.

وينقل بث مباشر مباراة تونس وزامبيا في إياب تصفيات كأس العالم 2022 بالمرحلة الثانية على قناة SSC 3 السعودية بصوت المعلق “فهد الدريبي”، بالأضافة الى القناة الليبية 218، كما ينقل اللقاء بالمجان عبر قناة الفيفا الرسمية على موقع يوتيوب.

يدخل المتنخب التونسي المباراة رافعاً شعار لا بديل غير الفوز من أجل حسم تأهله الى المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات، بعد ان سقط في فخ الهزيمة خارج ملعبه امام منافسه غينيا الاستوائية بهدف دون مقابل بالجولة الماضية.

ويتصدر نسور قرطاج جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، متفوقاً بفارق الاهداف على غينيا الاستوائية، حيث سجل لاعبو المنتخب التونسي 8 اهداف، واستقبلت شباكه هدفاً خلال مشواره في التصفيات.

على الجانب الآخر يحتل منتخب زامبيا المركز الثالث بترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، حصدهم من من فوزين وتعادل، وكان قد تعرض لهزيمتين، وسجل لاعبوه 7 اهداف، واستقبلت شباكه 6 اهداف، ويحتاج الى الفوز امام مضيفه بأكثر من هدف لخطف بطاقة التأهل.

يذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين بالجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 قد شهد فوز المنتخب التونسي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهم على ملعب ليفي مواناواسا ستاديوم بميدنة لواندا بزامبيا، سجل هدفي النسور وهبي الخزري وأنيس بن سليمان.