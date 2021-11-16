بث مباشر الكاميرون وكوت دي فوار في إياب تصفيات كأس العالم 2022 رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة الكاميرون وكوت دي فوار بالجولة السادسة والأخيرة في إياب المرحلة الثانية بتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 16-11-2021.

يحتضن ملعب جابوما بمدينة دوالا مباراة قوية وحاسمة بين الكاميرون وضيفتها كوت دي فوار في الجولة السادسة والأخيرة من المرحلة الثانية بتصفيات مونديال قطر 2022 والمؤهلة الى الادوار الإقصائية.

يدخل منتخب الكاميرون اللقاء بشعار لا بديل عن الفوز من أجل مواصلة حلم التأهل إلى كأس العالم 2022، حيث يتواجد في المركز الثاني بترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر وخصمه اليوم منتخب كوت دي فوار.

في المقابل، يحتاج منتخب كوت دي فوار إلى تحقيق الفوز من أجل تأكيد تأهله إلى الدور النهائي بتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، أو على الأقل الخروج بالتعادل.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الكاميرون وكوت دي فوار في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الكاميرون وساحل العاج على قناة سبورت تي في 5 البرتغالية، بالأضافة الى قناة سبورت ديجيتال الالمانية، وقناة ESPN 4 الهولندية، كما ينقل اللقاء بشكل مجان على قناة الفيفا الرسمية على موقع يوتيوب.