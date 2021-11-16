صامويل إيتو يؤمن بحظوظ المنتخب التونسي لتحقيق لقب كأس العالم

عبر النجم الكاميروني صامويل إيتو، عن إيمانه بقدرة منتخبات القارة السمراء في الذهاب بعيداً خلال كأس العالم 2022 في قطر، واعطى المثال بالمنتخب التونسي، القادر على تحقيق لقب كأس العالم وليس المشاركة فقط، على حد قول نجم برشلونة السابق.

وعقد سفير كأس العالم 2022 في قطر، “صامويل إيتو”، مؤتمرًا صحفيًا يوم الاثنين، أشار من خلاله النجم السابق للأسود الغير مروضة إلى أن كأس العالم المقبلة ستكون فرصة للمنتخبات الأفريقية للعب وفقًا لإمكانياتها الحقيقية وأنه لا يوجد سبب لعدم الإيمان بنفسها.

وأوضح مهاجم الكاميرون السابق “يجب أن تتغير عقلية المنتخبات الافريقية خلال مشاركتها في نهائيات كأس العالم. نحن لسنا أقل من أي منتخب آخر.”

وعن المنتخب التونسي تحديداً، قال نجم برشلونة وإنتر ميلان الأسبق ” تونس؟ لديها كل الموارد اللازمة للتأهل إلى الأدوار المتقدمة وليس اللعب فقط للمشاركة. إنهم فريق رائع يمكنه الفوز بكأس العالم. ما نفتقر إليه في أفريقيا هو احترام الذات “.

على صعيد آخر، قال القائد السابق للأسود الغير مروضة، إن قطر مستعدة لاستضافة هذا الحدث الآن، بالنظر إلى جودة بنيتها التحتية الرياضية، وأن النسخة القادمة ستكون الأفضل من حيث التنظيم، كما أن فيروس كورونا لم يعطل دورة العمل برأيه.