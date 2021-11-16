شاهد اهداف مباراة اليوم بين السعودية وفيتنام بتصفيات كأس العالم «الشهري يقتنص الاحمر»

شاهد اهداف مباراة السعودية وفيتنام بالجولة السادسة في إياب المرحلة النهائية بتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 16-11-2021.

أضاف المنتخب السعودي 3 نقاط ثمينة إلى رصيده بتصفيات كأس العالم 2022 بعدما فاز على ضيفه منتخب فيتنام بهدفٍ دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب ماي دينه في هانوي.

وسجل هدف المباراة الوحيد لصالح السعودية اليوم أمام فيتنام، مهاجم نادي الهلال «صالح الشهري» في الدقيقة (31) من زمن الشوط الأول.

وبهذا الانتصار، ابتعدت السعودية في صدارة ترتيب المجموعة مؤقتًا برصيد 16 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن استراليا، في حين بقي رصيد فيتنام خاليًا من النقاط بعد خسارته في جميع مبارياته حتى الآن.

ودخل منتخب السعودية المباراة بالتشكيلة التالية: محمد الربيعي، محمد البريك، عبدالاله العمري، علي البليهي، ناصر الدوسري، عبدالاله المالكي، محمد كنو، سلمان الفرج، فهد المولد، سالم الدوسري، صالح الشهري.

وبادر رجال المدرب هيرفي رينارد بالهجوم منذ البداية، وأهدر صالح الشهري فرصة محققة للتسجيل على الأخضر السعودي بعد مرور دقيقتين فقط، حينما قابل عرضية فهد المولد بضربة رأسية جاورت القائم بغرابة لتخرج إلى ضربة مرمى.

وتراجع المنتخب السعودي بشكل غير مبرر وانحصرت الكرة في منتصف الملعب، قبل أن يفاجئ فيتنام بالهدف الأول عند الدقيقة (31) عن طريق صالح الشهري الذي عوض الفرصة المهدرة في بداية اللقاء.

وجاء هدف الصقور الخضر حين تلقى فهد المولد كرة داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى خدع فيها المدافع وأرسل كرة عرضية وجدت رأس الشهري الذي حولها في اتجاه المرمى بضربة قوية، حاول الحارس إبعادها ولكنها عبرت الخط النهائي، ومرت الدقائق المتبقية باستحواذ السعودية على الكرة دون جديد.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول منتخب السعودية مباغتة أصحاب الأرض بالهدف الثاني في الدقيقة (47)، بعدما أرسل ناصر الدوسري عرضية من الجهة اليسرى وصلت إلى سالم الدوسري في مواجهة المرمى، ولكن تسديدته لم تكن بالقوة الكافية ليتصدى لها الحارس.

وحرمت العارضة المدافع علي البليهي من زيارة الشباك الفيتنامية في الدقيقة (57)، حين ردت رأسيته بعد تمريرة عرضية من محمد البريك.

ونجح الأخضر في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة (76) عن طريق فهد المولد، ولكنه ألغي بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو نتيجة وجود دفع من فراس البريكان على مدافع منتخب فيتنام، لينتهي اللقاء بفوز السعودية بهدفٍ دون رد.

شاهد اهداف مباراة اليوم بين السعودية وفيتنام بتصفيات كأس العالم

..