بث مباشر الجزائر وبوركينا فاسو في إياب تصفيات كأس العالم رابط يلا لايف

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا لايف لمشاهدة مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في إياب تصفيات كأس العالم 2022، عن قارة أفريقيا، ضمن منافسات المرحلة الثانية، في إحدى أهم مباريات اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021.

يخوض المنتخب الجزائري مباراة هامة وحاسمة عندما يستضيف بوركينا فاسو على ملعب مصطفي تشاكر بمدينة البليدة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في المرحلة الثانية من تصفيات مونديال قطر 2022، وعينه على تحقيق الفوز أو الخروج بنقطة التعادل من أجل حسم تأهله الى المرحلة النهائية.

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت الجزائر.

وينقل بث مباشر مباراة الجزائر وبوركينا فاسو على عدة قنوات حول العالم منها (قناة سوبر سبورت 3 جنوب أفريقيا – قناة ESPN 2 الهولندية – قناة SSC 3 السعودية)، كما ينقل اللقاء بشكل مجان عبر قناة الفيفا الرسمية على موقع يوتيوب.

ويتصدر محاربو الصحراء ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، من 4 انتصارات، وتعادل وحيد، وسجل لاعبوه 23 هدفاً خلال التصفيات، واستقبلت شباكه هدفين.

في المقابل يتواجد منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، حصدهم من 3 انتصارات، وتعادلين، وسجل لاعبوه 10 اهداف، واستقبلت شباكه هدفين، ولا بديل امامه غير الفوز لأنتزاع بطاقة التأهل.

وشهدت الجولة الخامسة في التصفيات تفوق منتخب الجزائر على جيبوتي بنتيجة 4/0، بعدما فاز في المباراة الأولى بـ 8 أهداف نظيفة في الجزائر مطلع شهر سبتمبر الماضي، بينما تعادل بوركينا فاسو على ملعبه امام النيجر 1-1.

يذكر ان مباراة الذهاب بين الفريقين في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، تقدم للجزائر “سفيان فيجولي في الدقيقة 18، وتعادل لبوركينا فاسو “عبدول فيصل” في الدقيقة 64.

الجزائر – بوركينا فاسو

ملعب مصطفي تشاكر (مدينة البليدة – الجزائر)

تصفيات كأس العالم 2022 (الجولة 6 – المجموعة 1)

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تشكيلة منتخب الجزائر الاساسية اليوم: رايس مبولحي، حسين بن عيادة، رامي بن سبعيني، جمال بن العمري، عيسى ماندي، إسماعيل بن ناصر، راميز زروقي، رياض محرز، يوسف بلايلي، بغداد بونجاح، إسلام سليماني.

تشكيلة منتخب بوركينا فاسو الاساسية اليوم: كواكوا كوفي، إيدموند تاباسوبا، عيسى كابوري، إيسوفو دايو، ستيف ياجو، آداما جويرا، زكريا سانوجو، جوستافو سانجاري، سيريي بايالا، إبراهيم توري، جبريل واتارا.

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