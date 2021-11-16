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الامارات | اتحاد الكرة الاردني ينفي تلقية ردا رسميا بشأن جنس حارسة مرمى إيران

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى اتحاد كرة القدم الاردني تلقيه رداً من الاتحاد الآسيوي بشأن الطلب الأردني بالتحقق من جنس إحدى لاعبات منتخب إيران للسيدات.

وكان اتحاد الكرة خاطب الاتحاد الآسيوي لطلب التحقق من جنس إحدى لاعبات المنتخب الإيراني الذي لعب ضد المنتخب الوطني للسيدات في المباراة الحاسمة بتصفيات آسيا المقامة في أوزبكستان أخيراً وانتهت بفوز إيران بفارق الركلات الترجيحية.

ونقلت صحيفة «الغد» عن مدير الإعلام في اتحاد كرة القدم محمد عياصرة، قوله إن الاتحاد لم يصله أي رد من الاتحاد الآسيوي بهذا الشأن، نافياً صحة الأخبار المتداولة عن إعلان الاتحاد الآسيوي لنتائج تحققه من الأمر، ومؤكداً أن الاتحاد الأردني لكرة القدم بانتظار الرد الرسمي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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