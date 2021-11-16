نيران صديقة ودربكة دفاعية.. المنتخب الوطني يفوز على الجابون في تصفيات المونديال (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق المنتخب الوطني الفوز على نظيره الجابوني، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، عصر اليوم، على ملعب برج العرب، في الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤحلة لمونديال 2022.

وأحرز محمد مجدي أفشة الهدف الأول للمنتخب المصري في الدقيقة 4 من عمر اللقاء من ضربة جزاء تحصل عليها أحمد ياسر ريان.

وسجل جيم ألفينا، هدف التعادل للجابون، في شباك الفراعنة في الدقيقة 54 مستغلا دربكة دفاعية في صفوف المنتخب الوطني.

وسجل أوبيانج، هدفا بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 75، ليمنح الفراعنة الفوز على الجابون 2-1.

وبدأ منتخب مصر أمام الجابون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، محمد حمدي.

خط الملعب: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف، أحمد ياسر ريان، مروان حمدي.

ورفع المنتخب الوطني رصيده لـ14 نقطة، في صدارة المجموعة السادسة.

وكان المنتخب الوطني قد ضمن الصعود للمرحلة الأخيرة من التصفيات بعد الجولة الماضية.