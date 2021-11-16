الجابون تسجل هدف التعادل من دربكة دفاعية في صفوف الفراعنة (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

سجل جيم ألفينا، هدف التعادل للجابون، في شباك الفراعنة في الدقيقة 54 مستغلا دربكة دفاعية في صفوف المنتخب الوطني.

وكان محمد مجدي أفشة، قد أحرز الهدف الأول للمنتخب المصري في الدقيقة 4 من عمر اللقاء من ضربة جزاء تحصل عليها أحمد ياسر ريان.

وبدأ منتخب مصر أمام الجابون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، محمد حمدي.

خط الملعب: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف، أحمد ياسر ريان، مروان حمدي.