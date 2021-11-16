شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترتيب مجموعة المنتخب السعودي بعد الفوز على فيتنام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حقق المنتخب السعودي فوزا مهما على نظيره فيتنام بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في المواجهة التي أقيمت باستاد مي دينه في العاصمة هانوي ضمن المرحلة السادسة ضمن منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022.



وسجل صالح الشهري هدف منتخب السعودية الأول في الدقيقة 31 من عمر المباراة، بعدما حول عرضية زميله فهد المولد برأسه لتسكن شباك أصحاب الأرض.