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ترتيب مجموعة المنتخب السعودي بعد الفوز على فيتنام

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حقق المنتخب السعودي فوزا مهما على نظيره فيتنام بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في المواجهة التي أقيمت باستاد مي دينه في العاصمة هانوي ضمن المرحلة السادسة ضمن منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022.

وسجل صالح الشهري هدف منتخب الأول في الدقيقة 31 من عمر المباراة، بعدما حول عرضية زميله فهد المولد برأسه لتسكن شباك أصحاب الأرض.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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