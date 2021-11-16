عودة عبد الله جمعة لمران الزمالك.. وتدريبات خاصة لشيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهد مران الزمالك، اليوم الثلاثاء، عودة الظهير الأيسر عبد الله جمعة إلى التدريبات، فيما خضع القائد محمود عبد الرازق "شيكابالا" لتدريبات خاصة.

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية وإطالات بمجمع الصالات بمقر النادي، قبل انطلاق التدريب الجماعي للفريق على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، اليوم الثلاثاء.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريب، أشاد خلالها بالأداء في المباراة الودية أمام مستقبل وطن أمس الإثنين.

وفاز الزمالك على فريق مستقبل وطن بنتيجة 2-1 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأدى شيكابالا تدريبات خاصة في صالة "الجيم" بالنادي، في ظل شكواه من إجهاد عضلي، حيث يخضع اللاعب المخضرم لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

فيما انتظم عبد الله جمعة في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض بعدما تماثل للشفاء من التواء في الكاحل، علما بأنه خضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

كذلك أدى طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة في صالة الجيم، بعدما شارك في التدريبات الجماعية للفريق.

وكان الجهاز الفني للزمالك قام بتقسيم لاعبي الفريق لمجموعتين، لخوض تدريبات بدنية بالكرة تحت إشراف كل من البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال، ومساعده أحمد عصمت.

وشهدت التقسيمة ظهور اللاعبين بمستوى جيد، وحرص المدير الفني على توجيه اللاعبين لتنفيذ بعض الجمل الفنية خلال التقسيمة وعلاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

وطالب كارتيرون لاعبي الفريق الأبيض بالتركيز في الفترة المقبلة لتحقيق الفوز في مباريات الدوري المقبلة، وحرص على منحهم بعض التعليمات الفنية قبل انطلاق التدريبات.

يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة مضيفه الإسماعيلي، يوم الجمعة المقبل، في الجولة الرابعة من الدوري المصري.