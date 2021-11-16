تصفيات المونديال.. منتخب مصر 1 - 1 الجابون.. دخول صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة منتخب مصر أمام الجابون، على ستاد برج العرب في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة السادسة في ختام مرحلة المجموعات لتصفيات كأس العالم 2022.

وضمن منتخب مصر رسمياً الصعود للمرحلة النهائية بعدما تصدر المجموعة برصيد 11 نقطة وبفارق 4 نقاط عن المنتخب الجابوني.

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام الجابون على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، محمد حمدي.

خط الملعب: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف، أحمد ياسر ريان، مروان حمدي.

أحداث المباراة

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء في الدقيقة3 لصالح منتخب مصر، اثر عرقلة اللاعب احمد ياسر ريان، ليسجلها بنجاح أفشة في شباك الجابون.

وكاد أن يسجل اللاعب دينيس بوانجا هدفا لصالح منتخب الجابون في الدقيقة 14، بعد مروره من الجانب الأيمن ويدخل إلى منطقة الجزاء لكنه محمد الشناوي تصدى لتسديدته ببراعة.

وتراجع منتخب مصر بعد هدف أفشة لسيطر لاعبي الجابون على الكرة في وسط الملعب.

وأهدر مروان حمدي هدفا محققا في الدقيقة 24، بعد عرضية من الجانب الأيسر عن طريق محمد حمدي، حولها مروان إلى خارج المرمى بعد من اسكانها في الشباك.

وفي الدقيقة 28 أشهرالبطاقة الصفراء في وجه أحمد حجازي مع احتساب ركلة حرة مباشرة لمنتخب الجابون من على حدود منطقة الجزاء، سددها بوانجا في الحائط البشري من لاعبي منتخب مصر.

وكاد أن يسجل أحمد فتحي هدفا في الدقيقة 34، بعدما توغل داخل منطقة جزاء الجابون لكنه سد الكرة بعيدة عن المرمى.

وحاول أفشة استخدام سلاح التصويب عن بعد في الدقيقة 38 لكن الكرة اصطدمت بدفاع الجابون وخرجت لركلة ركنية.

وسجل اللاعب جيم ألفينا هدف التعادل لمنتخب الجابون في الدقيقة 54، مستغلا عرضية من الجانب الأيمن حولها داخل شباك الشناوي رغم سقوطه على الأرض.

وأهدر أفشة فرصة لمنتخب مصر في الدقيقة 58، بعد تصويبة كرة أعلى العارضة رغم تقدمه وجود زيادة عددية أمام نطقة جزاء الجابون.

وقرر كيروش الدفاع بمصطفي فتحي وإمام عاشور ومحمد صلاح بدلا من محمد شريف وعمرو السولية وأحمد ياسر ريان.

وأهدر أحمد حجازي فرصة خطيرة لمنتخب مصر في الدقيقة 68، بعد عرضة من محمد صلاح حولها حجازي برأسه بعيدة عن المرمى.

وجاء الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 74، بعدما حاول أفشة تمريرة الكرة لمحمد صلاح، لكن الكرة حولت اتجاهها نحو الشباك بعدما اصطدمت بدفاع من لاعبي الجابون.

وفي الدقيقة 81، قرر المدير الفني لمنتخب مصر دخول أحمد ياسين بدلا من أحمد حجازي.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه دينيس بوانجا في الدقيقة87 بعد حصوله على البطاقة الثانية في أقل من 3 دقائق.