"خيانة زوجية".. تقارير: تورط زوجة أبيدال في حادث لاعبة باريس سان جيرمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

اتخذت قضية الاعتداء على خيرة حمراوي لاعبة باريس سان جيرمان، منعطفا آخر، بعدما قررت الشرطة الفرنسية استدعاء زوجة إريك أبيدال المدير الرياضي السابق لبرشلونة للتحقيق معها.

وقبل عدة أيام، أعلن باريس سان جيرمان احتجاز لاعبته أميناتا ديالو من قبل الشرطة الفرنسية للتحقيق معها بخصوص تورطها المحتمل في قيام مجهولين بالاعتداء على عدد من لاعبات الفريق.

واعترض شخصين ملثمين طريق السيارة وتمكن أحدهما من فتح الباب المجاور لخيرة حمراوي، ليسحب اللاعبة صاحبة الأصول الجزائرية خارج السيارة، ثم اعتديا عليها باللكم والضرب بقضيب حديدي على ساقيها، قبل الفرار من مكان الحادث.

ووجهت الشرطة أمس الاثنين، استدعاءً لأبيدال، بعدما أثبتت تواصل حمراوي مع أبيدال من خلال تتبع هاتف اللاعبة.

وأشارت "ليكيب" إلى تواصلها مع المدير الرياضي السابق لبرشلونة في اليوم التالي للحادث لسؤاله عما إذا كانت زوجته قادرة على فعل مثل هذا الأمر، مشددة على احتمالية وجود علاقة حب بينهما.

ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أنه تم التأكيد في التحقيقات على أن أحد الملثمين أثناء الاعتداء على حمراوي تمتم بكلمات تتعلق بعلاقتها برجل متزوج.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "لو موند" فإن المكالمات التي تم إثباتها بين اللاعبة وأبيدال، بجانب مزاعم أميناتا ديالو (زميلة حمراوي المتهمة) بشأن وجود تهديدات سابقة من زوجة أبيدال لزميلتها في الفريق، جعل الشرطة تفتح التحقيق مع زوجة أبيدال.

جدير بالذكر أن البالغة من العمر 31 عاما، سبق لها اللعب بين صفوف برشلونة خلال الفترة بين عام 2018 وحتى 2021 قبل العودة إلى صفوف باريس سان جيرمان مطلع الموسم الجاري.